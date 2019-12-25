Метеоролог спрогнозировал погоду в конце лета для Петербурга

Потепление ожидается на следующей неделе.

Метеоролог Юрий Куткевич спрогнозировал погоду на ближайшее время. По словам специалиста, город оказался в холодной части циклона.

Петербуржцам не стоит в ближайшее время ожидать жары. Отмечается, что осадков также не будет. В ближайшие несколько дней температура поднимается до +17 градусов. Эксперт полагает, что холодные дни буду чередоваться с теплыми. Так, в выходные воздух может прогреться до +23 градусов. Синоптик сообщил, что потепление ожидается на следующей неделе.

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