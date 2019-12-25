Метеоролог рассказал, нагрянет ли в Петербург московский ураган

В ближайшее время петербуржцам не стоит ждать непогоды.

Вечером 18 августа на Москву и Подмосковье обрушились буря, гроза и ливень. Метеоролог Юрий Куткевич рассказал "Комсомольской правде", нагрянет ли московский ураган в Петербург.

По словам специалиста, в ближайшее время петербуржцам не стоит ждать непогоды. Четверг, 19 августа, пройдет в Петербурге в сопровождении умеренного ветра, вдоль побережья Финского залива и Ладожского озера порывы могут достигать до 15 м/с. В последующие дни ветер и вовсе начнет покидать Северную столицу.

Куткевич отметил, что в настоящее время петербуржцы ощущают последствия циклона, который прошел в городе и направляется на север и северо-восток от города. Одно из последствий – местами кратковременные дожди, которые пройдут в Петербурге в ближайшие дни, в том числе и на выходных. Температура воздуха днем до конца недели составит +18…+20 градусов.

Ранее синпотик рассказал, что петербуржцам не стоит ждать возвращения лета в августе.

Фото: Piter.tv