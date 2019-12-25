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Метеоролог Шувалов дал прогноз погоды на начало августа в Москве
Сегодня, 15:29
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Метеоролог Шувалов дал прогноз погоды на начало августа в Москве

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По словам эксперта, третий месяц лета принесет в столицу потепление.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов дал прогноз погоды на начало августа в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, третий месяц лета принесет в столицу потепление. Он подчеркнул, что оно продлится до третьей недели августа. При этом Шувалов отметил, что пляжный сезон придется закрыть, поскольку среднесуточная температура пойдет вниз, и вода в водоемах начнет остывать.

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Фото: Piter.tv

Теги: август, москва, погода, тепло
Категории: Лента новостей, Новости России,

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