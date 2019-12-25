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Метеоролог Цыганков заявил, что "Мартина" накроет Москву снегопадами и холодами
Сегодня, 15:45
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Метеоролог Цыганков заявил, что "Мартина" накроет Москву снегопадами и холодами

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По его словам, циклон принесет в столицу холодный фронт из мест, где уже холодно.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что циклон "Мартина" накроет Москву снегопадами и холодами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, циклон принесет в столицу холодный фронт из мест, где уже холодно. Цыганков уточнил, что Москву накроет  дождь с элементами мокрого снега. Метеоролог добавил, что выпадет примерно 13 миллиметров осадков. Он также сообщил, что на следующей неделе начнутся небольшие морозы.

Ранее в Госдуме предложили создать программу господготовки и сертификации нянь.

Фото: Piter.tv

Теги: москва, погода, циклон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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