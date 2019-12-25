Метеоролог Цыганков заявил, что "Мартина" накроет Москву снегопадами и холодами

По его словам, циклон принесет в столицу холодный фронт из мест, где уже холодно.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что циклон "Мартина" накроет Москву снегопадами и холодами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, циклон принесет в столицу холодный фронт из мест, где уже холодно. Цыганков уточнил, что Москву накроет дождь с элементами мокрого снега. Метеоролог добавил, что выпадет примерно 13 миллиметров осадков. Он также сообщил, что на следующей неделе начнутся небольшие морозы.

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Фото: Piter.tv