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Названа причина закрытия нескольких метановых заправок в РФ
Сегодня, 12:57
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Названа причина закрытия нескольких метановых заправок в РФ

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Эксперты полагают, что это происходит из-за снижения потребительского спроса.

В РФ закрылись сразу несколько метановых заправок. Предположительно, это явление связано с падением спроса на данный вид топлива, хотя о полном прекращении работы речи не идёт. Свой взгляд на ситуацию в беседе с телеканалом "360" выразил вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев.

Говорить о том, что это может быть какой-то тенденцией, пока оснований нет. Метановые заправки могут закрываться по одной единственной причине: не хватает клиентов. Слишком низкие темпы перевода транспорта на метан.

Дмитрий Гусев,  вице-президент Независимого топливного союза (НТС)

Также эксперт уточнил, что 2/3 метановых заправок являются собственностью "Газпром газомоторное топливо". Их вряд ли ожидает закрытие, в отличи от частных предприятий.

Ранее мы сообщили о том, что лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах.

Фото: Pxhere

 

Теги: метановые заправки, россия, топливо, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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