Названа причина закрытия нескольких метановых заправок в РФ

Эксперты полагают, что это происходит из-за снижения потребительского спроса.

В РФ закрылись сразу несколько метановых заправок. Предположительно, это явление связано с падением спроса на данный вид топлива, хотя о полном прекращении работы речи не идёт. Свой взгляд на ситуацию в беседе с телеканалом "360" выразил вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев.

Говорить о том, что это может быть какой-то тенденцией, пока оснований нет. Метановые заправки могут закрываться по одной единственной причине: не хватает клиентов. Слишком низкие темпы перевода транспорта на метан. Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза (НТС)

Также эксперт уточнил, что 2/3 метановых заправок являются собственностью "Газпром газомоторное топливо". Их вряд ли ожидает закрытие, в отличи от частных предприятий.

Ранее мы сообщили о том, что лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах.

Фото: Pxhere