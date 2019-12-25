В Металлострое задержали мужчину. При себе у него было 100 граммов метадона

Возбуждено уголовное дело по ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п.г УК РФ.

Полиция задержала жителя Петербурга, у которого при себе оказалось почти 100 граммов наркотического вещества. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 21 октября у дома 1 по улице Дорога на Металлострой сотрудниками Госавтоинспекции был задержан 40-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом.

Согласно экспертизе, в свёртке был метадон массой почти 100 граммов. Возбуждено уголовное дело по ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п.г УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Ранее в Ленобласти у местной жительницы изъяли 750 граммов конопли.

Фото: Piter.tv