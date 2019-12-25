Металлическую сетку на остановках Петербурга заменят на стекло

В 2020 год планируется таким образом переделать 40 остановок.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что на остановках Северной столицы металлическую сетку заменят на стекло. Об этом сообщают в пресс-службе городского Комитета по благоустройству.

В 2020 год планируется таким образом переделать 40 остановок. Отмечается, что металлическая сетка имеет множество преимуществ. Например, её невозможно сломать и наклеить объявления. Однако, стеклянная панель наиболее комфортна для горожан. К тому же, она защищает от холодных петербургских ветров.

Отмечается, что в этом же году комитет намерен установить около 200 новых павильонов.

Ранее мы сообщали о том, что трамвайное движение по Новочеркасскому проспекту временно закроется в субботу.

Фото:harukihog / Pikabu