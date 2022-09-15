Металлический лист перелетел из грузовика на крышу минивэну на КАД

Никто не пострадал, а водитель большегруза и вовсе не заметил опасной ситуации.

В среду, 14 сентября, с грузовика, проезжающего на 47-м километре внешнего кольца КАД, улетел металлический лист и накрыл крышу минивэна на соседней полосе. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по записи с видеорегистратора, лист служил крышей одной из теплушек, которую вёз с собой большегруз.

В самой машине, похоже, никто не пострадал, хотя водитель минивэна сделал вынужденную остановку. При этом, шофер грузовика и вовсе не заметил потери.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Kia решил объехать пробку на Пулковском шоссе по свежему асфальту и чуть не задавил рабочих.

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