Meta обвинила пользователей в распространении дезинформации

Эндрю Босуорт считает, что нельзя запрещать людям высказывать свои убеждения в онлайне.

Американская корпорация Meta обвинила пользователей социальных сетей в распространении дезинформации. В эфире местного телеканала вице-президент по вопросам виртуальной и дополненной реальности Meta (бывшая компания Facebook) Эндрю Босуорт заявил о том, что дезинформация поступает не непосредственно от социальной сети, а от потребителей.

Эксперт полагает, что онлайн-платформа не может подавлять взгляды клиентов, которые пытаются себя выразить и поделиться своими убеждениями. При этом демократические условия связаны со свободным высказыванием мнения и позиции. Однако люди сами должны отдавать предпочтение, какой информации доверять, а какой - нет.

Отдельные пользователи — это те, кто выбирает, верить или не верить чему-либо. Это те, кто выбирает — делиться данной или не делиться информацией. Эндрю Босуорт, вице-президент Meta

Напомним, что 27 октября официальный представитель Белого дома Джен Псаки обвинила социальную сеть Facebook в распространении фейков о вакцинации против ковида.

Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook.

Фото и видео: YouTube / HBO



