Месячная норма снега может выпасть в Петербурге за праздничные дни

Снегопады придут в город из-за мощного североатлантического циклона.

Предстоящие длинные выходные в Петербурге будут снежными и умеренно морозными. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Из-за мощного североатлантического циклона в город придут снегопады. Уже в субботу пройдет небольшой снег. Далее осадки будут увеличиваться, снежный пик наступит 23 февраля.

За четыре дня в Петербурге может выпасть от 25 до 35 мм осадков при месячной норме в 31 мм. Высота снежного покрова может увеличиться до 35-45 сантиметров. Температура воздуха в выходные составит -6..-11 градусов, 21 февраля будет на 2-3 градуса теплее.

Метеоролог Юрий Куткевич предупредил петербуржцев о зимних температурах весной.

Фото: Piter.tv