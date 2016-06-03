Место встречи – Невский, 70. Сергей Ачильдиев про блогеров и журналистов

В Санкт-Петербурге прошел второй вечер из цикла "МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70". Темой новой беседы стала интеллектуальная журналистика, а главным гостем – журналист Сергей Ачильдиев. Модерировала беседу Ирина Иванова, арт-директор "Дома журналиста".

Известный журналист Сергей Ачильдиев, представитель ресурса "Мозгократия" поделился своим мнением о различиях между блогерами и профессиональными авторами в СМИ. Так, эксперт признался, что его обидело решение чиновников приравнять блогеров к журналистам.

"И зачем столько лет люди мучаются, наживают себе инфаркты и другие болезни, стараясь быть высокопрофессиональными журналистами? Нет, мы не блогеры, мы интернет-журнал. Да, его автором может стать любой. Мы вообще глядим не на авторов, мы глядим на тексты, которые они нам дают. Я помню, давно это было, в 90-е годы, которые лихими называют, а, по-моему, сумасшедшие были просто годы, я работал в одном журнале, и у нас опубликовался, теперь достаточно известный журналист, Владислав Краев. Тогда он только-только окончил университет, философское отделение ЛГУ, СПбГУ теперь. И мой директо (а я был главным редактором журнала) сказал: "Молодой парень, мы ему поменьше заплатим гонорар". Я ему ответил: "Слушай, а если ему было бы 12 лет – бесплатно? А если бы было 90, тройной гонорар бы платил? Причем тут возраст?" Мы смотрим на текст, хороший текст – публикуем, плохой текст – извините", - признался Сергей Ачильдиев.

Проект "Мозгократия" существует с 27 января, он регулярно пополняется научно-популярными текстами. Сергей Ачильдиев ответил на вопрос Ирины Ивановы о том, какие материалы он считает знаковыми.