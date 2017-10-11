Место встречи – Невский, 70. Игорь Павловский про борьбу за читателя

В Санкт-Петербурге прошел второй вечер из цикла "МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70". В ходе дискуссии журналист Игорь Павловский оценил необходимость СМИ бороться за аудиторию всеми возможными способами.

Петербургский журналист Игорь Павловский в рамках мероприятия "МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70" рассказал о том, как зависимость СМИ от аудитории меняет современные медиа.

"Я всю жизнь мечтал творить и не задумываться о том, есть у меня читатель или нет, самовыражаться. Но, к сожалению, моя профессия и моя должность обязывают думать о том, какому количеству людей я продам этот текст. Уж извините, но СМИ – это товар, и я свои тексты продаю. Блогеры, которые собирают по 5-6-7-8 тысяч, у них нет бюджета, чтобы собрать эти тысячи, это люди, которые пишут, каким-то образом набирают подписчиков, и уже набрав подписчиков начинают зарабатывать рекламу. Еще раз повторюсь, что последовательность следующая, вначале мы набираем подписчиков, и только потом начинаем зарабатывать рекламу, никак не наоборот. И я, когда автор ко мне приносит текст, я всегда ставлю себя на место читателя, интересно ли это будет, нужно ли это читателю, не нужно. В нынешней ситуации любят упоминать, что печатные СМИ умирают. Я вам открою страшную тайну – интернет-СМИ умирают. То есть еще немножко и интернет-СМИ будут никому не нужны, потому что создают платформы в виде Яндекс.Новостей, Facebook, Google News. Откуда пришла новость... большей массе читателей по барабану. Они на Mail.Ru прочитают мою статью и никогда не подумают перейти на "Регнум» или другое издание, - заявил журналист.

Игорь Павловский также оценил шансы интеллектуальных изданий в борьбе за аудиторию.

"Сейчас очень жёсткая борьба за читателя, и тут я с вами согласен - сформировать интеллектуальные посыл, чтобы его привлечь. Тут вопрос, чем я отличаюсь в своем посыле от более специализированных изданий. Я прошу прощения, не знаю ваших авторов, но сегодня на бегу прочитал вашу статью про Айфон десятый и себя поймал на мысли, почему, если бы не встреча и не желание посмотреть, что это за ресурс, почему я должен был эту статью прочитать у вас, а не, например, на Mobile-review, где прекрасные ребята с хорошим русским языком гораздо интереснее описывают эти айфоны, ставят очень непростые вопросы, на них же отвечают, и призывают подумать", - спросил Игорь Павловский у представителя издания "Мозгократия" Сергея Ачильдиева.

Впрочем, Сергей Ачильдиев нашел аргументы для развернутого ответа на эту тему.

"Такой вопрос можно задать любому средству массовой информации, любому блогеру. А почему именно сюда? Что такое хороший литературный язык и не очень хороший литературный язык, я не очень понимаю, потому что это тоже достаточно сложный вопрос. Каждый пишет, как он дышит, как он слышит, и так далее. Как хочет, так и пишет. Кроме того, есть люди, которые читают свою газету или свой журнал, или свой интернет-журнал или газету, и так далее. Они к этому привыкли – они читают. И, если вы им скажите: "А ты пойди на другой сайт или возьми другое издание, а там об этом лучше пишут", они скажут: "Да мне не надо, я здесь прочитал то, что мне нужно. А если мне еще что-то захочется, то я пойду не туда, а вот туда, я слышал, что там еще есть". Очень хорошо вы говорили о том, что и такое издание должно быть, и такое, и такое. Как говорил великий кормчий...должны расцветать сто цветов, и каждый выберет себе свой цветок", - резюмировал журналист.