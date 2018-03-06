Место встречи – Невский, 70. Игорь Павловский о медленной смерти информагентств

Сколько информационных агентств нужно сегодня городу? Сколько стране? Какие из них в первую очередь будут востребованы в будущем? Заместитель главного редактора ИА "Регнум" Игорь Павловский, отвечая на вопрос арт-директора Дома журналиста Ирины Ивановой, четко сформулировал принцип, который позволит остаться информагентсву на плаву.

Игорь Павловский поделился своим мнением о месте информационных агентств на рынке медиа России и стран СНГ. Так, он привел пример собственного проекта: удивительно, но ИА "Регнум" в Молдавии знают лучше, чем в Петербурге.

Если вы приедете в Молдавию, вам скажут, что не слышали про Росбалт, но скажут про "Регнум". Если приедете в другой субъект российской федерации, картина будет иной. В Петербурге все понятно, "Фонтанка" - номер один. Я был недавно в одном месте, и, когда посмотрели, что я - заместитель главного редактора, первый вопрос был: "Вы из Фонтанки»" Я говорю: "Почему?". "А мы просто ничего другого не знаем". Это нормально, это Петербург… Вот. Зачем нам много информационных агентств? Так сложилось исторически, что информационные агентства крупные государственные изначально имели четкое распределение ролей. ТАСС, он в общем и целом работал больше на страну, хотя давал и зарубежную информацию. Агентство печати Новости работало на зарубеж. А с приходом Интерфакса, он просто появился позже, в 90-е годы… Интерфакс, когда образовался, старался специализироваться на экономической информации. Когда появился интернет и возможности вещать в сети, вот, в общем был бум, всплеск информационных агентств, которые создавались буквально чуть ли не каждый год по десятку. Сейчас мы имеет обратную ситуацию, потихонечку умирание информационных агентств, особенно, агентств, которые про все пишут. Их становится с каждым годом наоборот меньше и меньше. И, наверное, это правильный процесс. Игорь Павловский, ИА "Регнум"

На вопрос о специализации ИА "Регнум" Игорь Павловский ответил, что это достаточно размытое понятие. Многие агентства не имеют конкретного позиционирования и тематической нише.

Сложно загнать в какую-либо специализацию ТАСС или РИА "Новости", потому что они про все. В свое время было агентство АКМ - "Кирилл и Мефодий", которые специализировались на одной тематике, по-моему, сейчас их нет. РБК старается освещать финансовую сторону… Поэтому я б не говорил, что все агентства специализируются именно на узкой тематике, даже если нас, "Регнум", посмотреть… Наверное, можно сказать, что мы пишем про общественно-политическое, в большинстве общественно-политическое агентство и агентство, которое освещает страны ближнего зарубежья. Специализация все-таки есть в этом плане… Игорь Павловский, ИА "Регнум"

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