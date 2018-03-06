Место встречи – Невский, 70: Игорь Павловский о пятой информационной революции

Игорь Павловский, заместитель главного редактора информационного агентства "Регнум", общаясь с коллегами в рамках журналистского клуба "Место встречи – невский. 70. Старые и новые СМИ Петербурга". Определил основные признаки пятой информационной революции. И сумел доказать аудитории, что она уже свершилась.

Заместитель главного редактора ИА "Регнум" Игорь Павловский считает, что российские СМИ стоят на пороге пятой информационной революции. В общении с гостями Дома журналиста он рассказал о признаках этой новой эпохи.

Почему я говорю про пятую информационную революцию. С появлением социальных сетей, агрегаторов, появилась очень интересная штука, поменялся сам способ передачи информации. Если раньше до появления социальных сетей и появления генераторов, я лез в интернет и шел на сайт. То есть мое действие в принципе ничем не отличалось от похода к почтовому ящику. Только до почтового ящика нужно было дойти, чтобы вытащить газету, а здесь я забивал строчку на сайте и смотрел, что пишет "Коммерсант", ну желательно весь. То есть принцип оставался тот же самый: первая страница, сноски, колонки и так далее. Что произошло с соцсетями? Способ передачи поменялся в корне. Ключевым в передаче информации стал, если хотите, мой читатель. Сейчас очень сильно зависит от того, понравилась моя статья читателю или нет. Репост в сети Фейсбук хотя бы одного читателя с аудиторией в 1000 человек приносит дополнительно 30-40 просмотров. То есть все. Если раньше мне понравилась статья в газете «Коммерсант», то скольким людям я ее приду покажу? Ну 5-6 человек, ну 10, 11-й меня пошлет куда подальше. То здесь я ставлю репост, и даже не задумываюсь. То есть за счет того, что поменялась коммуникационная модель, мы оказались совершенно в другой ситуации. Начиная с того, что само понятие титульная страница, первый лист сайта перестала существовать как тема, куда завлекается читатель. Игорь Павловский, ИА "Регнум"

По мнению эксперта, сейчас на продвижение материала лучше всего работает качество самого контента. Если есть хороший материал, который дальше репостится по сетям, или хорошо индексируется в поисковиках, то в дебрях Сети он наберет гораздо больше, чем на первой странице.

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