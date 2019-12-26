Сергей Балуев рассказал, как зарабатывать на авторской журналистике

Как зарабатывать на авторской журналистике и может ли СМИ с такой редакционной политикой вообще быть успешным в финансовом плане? Эти вопросы с членами дискуссионного клуба "Место встречи – Невский, 70" обсудил главный редактор журнала "Город 812" Сергей Балуев.

Балуев: У нас все время обсуждают журналистику как бизнес. Не про то, что там написали, а про деньги: вы заработали или не заработали? Вот Чехов написал "Вишневый сад", а ему говорят: "Ну что ж ты, Антон Павлович? У тебя постановка во МХАТе проваливается. Ты что-то нахимичил. Тебе надо что-нибудь такое повеселее сделать". А Антон Павлович говорит: "Да, я очень виноват, сейчас я что-нибудь коммерческое сделаю, чтобы рекламу подобрать…" Мне не хочется заниматься совсем коммерческой журналистикой. То есть нам приходится это делать, мы это делали, потому что жить на что-то надо, всякие медицинские тексты, строительные тексты, это вот…

Иванова: Нативная реклама.

Балуев: Ну, дело не в рекламе, в рекламе тоже надо быть честными. Рекламу дают под что-то, просто так рекламу не дают, рекламу дают… ну, не знаю, под проект по строительству, проект по медицине, проект по финансам.

Иванова: Сергей, ну вот смотри, интересно получается, что денег на том, чем вы занимаетесь, не заработаешь, но вы занимаетесь тем настоящим, чем на самом деле все наши участники журналистского клуба по большому счету и хотели бы заниматься. Это я говорю ответственно, год мы ведем разговоры в этой студии. И в каком-то смысле все, может быть, по-хорошему и завидуют, что вот ваши журналисты, они вот – настоящие расследования, настоящие статьи, какая-то своя позиция... Но кто в такой журналистике должен быть заинтересован? Как выживать изданиям, которые отстаивают даже сегодня такую журналистскую позицию, как главному редактору сохранить такой коллектив и издание? Кто может быть в этом заинтересован? Может быть, мы подошли к такому состоянию нашего общества, что эта журналистика вообще не нужна, мы возвращаемся снова в агитацию и пропаганду?

Балуев: Ну, конечно, не хотелось бы…

Иванова: Ну, понятное дело! Для того тут и сидим…

Балуев: Нет, мы на самом деле не самое оголтелое издание из имеющихся (смеется).

Иванова: Да вы вообще очень интеллигентные…

Балуев: Да, мы интеллигентные, милые и хорошие. Если говорить о практике, есть сайт журнала "Город", он будет выходить, какие-то деньги на него нужны, не очень большие, но тем не менее. О чем мы думаем? Ну, мы думаем о рекламе, понятно, но там трафик не самый великий, поэтому есть проблемы… Опять приходится про деньги говорить, хотя совсем не хочется. Мы думаем о каком-то краудфандинге, и мы понимаем, что много мы денег не соберем, и опять-таки там же нужны деньги постоянно. Разово мы, наверное, что-нибудь попросим у наших любимых читателей, а постоянно совесть не позволит. Третье – мы думаем о том, чтобы просить о помощи, не финансовой, а помощи технологической. То есть если есть люди, которые разбираются в сайтах, умеют продвигать в интернете, можете ли помочь, чтобы сделать что-то хорошее дешево или желательно бесплатно?

Иванова: Спасибо за конкретный ответ, но я вот еще хочу еще раз попросить приподняться над своей собственной ситуацией. Попробуйте ответить, кто должен быть заинтересован в сохранении такой журналистики? Как вам кажется, кому выгодно, чтобы такая журналистика была?

Балуев: Читателю. Бывают читатели скромных доходов, бывают больших доходов. Если читатель больших доходов готов помочь тому изданию, которое он читает, вот это самый логичный путь. Понятно, что логично нам продавать этот журнал по той цене, которая его обеспечивает…

Иванова: Тогда сколько номер будет стоить?

Балуев: Не знаю (улыбается).