"Место встречи – Невский, 70": как красиво подать материал в современном СМИ

В век доступной информации журналисту все сложнее раздобыть по-настоящему эксклюзивную новость. Поэтому на первый план выходит умение красиво подать материал. О новостных акцентах членам журналистского клуба "Место встречи – Невский. 70", рассказала руководитель проекта Информационное агентство "Росбалт" Наталья Черкесова.

Иванова: Вы знаете, очень любят в наше время говорить: "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Вот вы руководитель проекта Информационное агентство "Росбалт". У вас есть ощущение, что вы владеете информацией?

Черкесова: Вы знаете, такая сейчас очень сложная ситуация. Дело в том, что, к счастью, в ходе цифровой революции, которую мы переживаем, информация перестала быть уделом и собственностью отдельных фигур. Это все фикция. Информации… Нет этого владения информацией, сегодня между информацией и человеком посредников нет. Любой человек может быть обладателем любой информации. Вот это вот, знаете, я помню, когда начинался… когда начинались, там, свободные СМИ и все это, и была очень любопытная такая рубрика, и все говорили: "Нам надо найти такого журналиста, такого человека, который сможет делать какую-то информацию из коридоров власти. И вот, типа, вот в этих самых коридорах есть что-то такое заветное, что если мы вот это вот узнаем, может, мы будем сразу в топах". Ну, сегодня это вообще очень никому не надо, потому что ты подожди две минуты, ровно две. И ты будешь обладателем этой информации. И вопрос не в том, получил ли ты зерно этой информации, а в том, как ты это упаковал, как ты ее осмыслил и как ты ее продвинул. И вот в этом движении бесконечном информации… Что дала цифровая революция? Цифровая революция дала движение. Перед информацией ничего не стоит, все движется, все происходит стремительно, и твоя задача главная сегодня, главная задача журналиста – это не факт даже уловить, а тенденцию. Если он понял тенденцию, если он увидел, куда все это идет, если он угадал, тогда да. Поэтому я бы сказала, что миром владеет не тот, кто владеет информацией, а тот, у кого голова на плечах есть. Если ты понимаешь, откуда и зачем это все, не говоря уже о том, что надо понимать, а с какого вдруг перепуга эта информация появляется. Если информация появляется…

Иванова (смеется): Значит, это кому-то нужно.

Черкесова: Да. Так давайте сделаем так, чтобы это было нужно нам. Давайте сами производить, сами продвигать, точнее, эту информацию. Поэтому я вообще сейчас… Это вообще очень интересный спор, когда интересен такой момент: когда люди начинают говорить, является что-то новостью или нет, является что-то фейком или нет. Я тут книжку прочитала, в ней приводился любопытный такой пример, что была обнародована информация о том, что количество книг и количество виниловых пластинок обогнало скачивания из сети. И все, значит, закричали: "Ну вот, наконец-то, мы возвращаемся назад. Вот это всем уже надоело… Мы хотим…" И когда начинают разбираться, выясняется, что это случилось в одном городе в один месяц. И задается вопрос: это фейк или не фейк. И вот начинают выяснять, откуда это все берется. И когда ты начинаешь думать об этом не как о факте, а как о тенденции, то оказывается, в этом можно уловить тенденцию. А тенденция заключается в том, что наличие винила у тебя дома становится такой модной вещью. А значит, в этом есть какая-то… а значит, мы можем на это посмотреть вот с какой-то такой точки зрения. Я, кстати, очень всем советую, кто хочет понять, что происходит: вышла книжка замечательного итальянского писателя Алессандро Барикко, она называется "Игра". Это как раз книжка про цифровую революцию, а поскольку Барикко – философ, и эссеист, и очень хороший писатель, и она отлично переведена петербургскими переводчиками, то это очень просветляет. Как бы ты…

Иванова: Начинаешь понимать, что вокруг.

Черкесова: Начинаешь понимать, что не надо бояться того, что не будет театров, не будет кино, все уйдут в сеть, и там непонятно что будет происходить. Все будет. И это очень полезно.

Видео: Piter.TV