Главный редактор "Город 812" рассказал, зачем нужны рейтинги влияния

Многие СМИ любят публиковать на своих страницах различные рейтинги. Читателей завлекают списками самых могущественных государств, богатейших спортсменов, лучших стран для отпуска и многими другими. А как перевести в цифры влиятельность политиков? На этот вопрос членам журналистского клуба "Место встречи – Невский, 70" ответил главный редактор журнала "Город 812" Сергей Балуев.

Иванова: Очень рада видеть вас здесь снова. Но, коль уж мы заявили тему "Стоит ли верить рейтингам", а также о том, как устроен этот город, его секреты, давайте начнем с того, когда возглавляемый вами журнал "Город 812" стал публиковать рейтинги.

Балуев: Рейтингов много разных. Наше маленькое ноу-хау – это рейтинги влиятельности в области политики, их придумал Антон Мухин в 2008 году. Ну, как сказать, придумал… Ничто в этом мире не ново. До этого это в 90-х годах делала Татьяна Протасенко, социолог. Она это делала по методикам, по которым это делали в Британии, и все это так у нас появилось. Что мы делаем? Ну, мы хотели понять… Все время кажется, что в городе все устроено не совсем так, как есть. Что есть губернатор, я не знаю, Беглов, а на самом деле кто-то другой управляет этим Бегловым. Или есть губернатор Яковлев, да? Но все это как-то не так происходит.

Иванова: А вы в этом абсолютно уверены – что все есть не то, чем кажется, и город устроен не так, как…

Балуев: Ну, иногда кажется, что так устроен, как кажется, а через полчаса уже наоборот. В 90-х годах… То есть это всегда так было. В 90-х годах, когда был губернатор, кто там? Ну, при Собчаке, при Яковлеве уже там был Дмитрий Филиппов, бывший секретарь обкома КПСС, я с ним знаком, милейший человек, у него был офис прямо около Смольного, такой маленький подвальчик – не подвальчик, а полуподвальное помещение – там три комнаты, совершенно никакого шика, и там сидел Дмитрий Николаевич Филиппов, бывший секретарь обкома партии, бывший руководитель налоговой инспекции города, и все люди знающие, пытающиеся понять, они говорили, что Дмитрий Николаевич все решает. Так это или не так, никогда не поймешь.

Иванова: А что, вы хотите сказать, что рейтинг влиятельности может ответить на этот вопрос?

Балуев: Сейчас скажу (смеется). Поэтому была идея – мы берем экспертов и их спрашиваем: "Товарищи, как вы думаете?" И думаем мы в виде таких таблиц, условно говоря. Вот есть таблица, там написаны какие-то фамилии – поставьте, пожалуйста, там, отметьте 10 человек, которые влиятельны в политике, и поясните, как, и поставьте свои коэффициенты KPI на каждого человека. Все это считаем мы, суммируем, и получается какая-то штука. Она более или менее чему-то соответствует, но там все равно вылезает… Как сказать, вот популярный человек, если он публичный, то его все время называют. Вот такая история про то, что публичность заменяет все, поэтому…

Иванова: Здесь есть еще один нюанс. Редакция выбирает экспертов, от мнения экспертов зависит, кто попадет в рейтинг влиятельности. В каком-то смысле вы формируете этот рейтинг, выбирая тех или иных экспертов. Как вы их выбираете? Как вы им предлагаете, по какому принципу?

Балуев: Изначально мы предлагали тем экспертам, которые нам кажутся умными, знающими, понимающими... Они, конечно, не во всем понимают. Потом мы решили, что экспертов должно быть побольше.