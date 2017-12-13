Место встречи – Невский, 70: Диана Качалова о тираже и подписке "Новой газеты"

На встрече с коллегами в Доме журналиста Диана Качалова рассказала о положении дел с тиражами и подпиской у петербургской "Новой газеты".

"Новая газета" в Петербурге не считает подписку основным каналом распространения своего издания. Об этом на встрече с коллегами рассказала главный редактор СМИ Диана Качалова. По ее словам, сейчас тираж петербургской "Новой газеты" составляет примерно 6000 экземпляров. Газета в печатном виде выходит три раза в неделю: главный редактор в шутку называет такую систему "трехразовым питанием".

Честно говоря, подписка она такая небогатая. Есть какие-то люди, безусловно, которые подписывают… Это недавно была, слушайте, вот не могу не рассказать, из прекрасных историй. В первый же день после каникул звонила в редакцию женщина, практически плакала, и говорила о том, что она подписалась на "Новую газету" с индексом 80-0-84, а ей приносят газету с индексом 17-0-54… Ну вот. И она очень боится, что ей приносят не ту газету и она какую-то вражескую газету распространяет… Как она ее распространяет я не знаю… в Петербурге. Она пришла в почтовое отделение свое и сказала, что она хочет подписаться на "Новую газету". Девушка-почтальонша сказала: "На новую? Сейчас!" и подписала ее на какую-то абсолютно новое издание…И ей вместо «Новой газеты» приносят что-то, с индексом 17-0-54, чего она не выписывала… Поэтому подписка у нас небольшая! Диана Качалова, главный редактор "Новой газеты" в Санкт-Петербурге

Полную запись встречи с Дианой Качаловой можно смотреть в разделе "Трансляции" на Piter.TV.