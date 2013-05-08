Места в очереди за новым iPhone 13 начали продавать в Петербурге

Авторы публикаций предлагают отстоять в очереди за новым гаджетом. Цена за эту услугу колеблется от 10 до 40 тыс. рублей.

В воскресенье, 19 сентября, стало известно, что в Петербурге начали продавать места в очереди за новым iPhone 13. Объявления появляются в социальных сетях.

Предприимчивые петербуржцы решили воспользоваться возможность заработать после недавней презентации новых iPhone 13, iPhone 13 Pro, Pro max и mini.

Авторы публикаций предлагают отстоять в очереди за новым гаджетом. Цена за эту услугу колеблется от 10 до 40 тыс. рублей. В одном из объявлений указали, что будут стоять в очереди вместе с охраной.

Ранее Piter.tv сообщал, что Apple показала iPhone 13.

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