Нехватка мест для стоянки яхт наблюдается в Петербурге

В ряде компаний для оформления места уже открывают листы ожидания.

В Северной столице наметился дефицит стоянок для яхт в связи с возвратом многих плавсредств из зарубежных стран. Об этом пишет издание "РБК".

По данным гендиректора одного из петербургских яхт-клубов, площадки переполнены настолько, что участникам рынка в среднем может потребоваться 2 или 3 дополнительных стоянки. В ряде компаний для оформления места стоянки уже открывают листы ожидания.

Добавим, что ранее яхты могли пришвартоваться в Финляндии и Эстонии, однако такая возможность исчезла в текущей политической ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что трраншевая ипотека набирает обороты в Петербурге.

Фото: Pxhere