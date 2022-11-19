Траншевая ипотека набирает обороты в Петербурге

Покупателей такая ипотечная программа привлекает из-за низких ежемесячных платежей.

Сегодня, 29 июня, в "РБК" сообщили о том, что доля сделок с траншевой ипотекой на первичном рынке Петербурга в июле этого года превысила 50%.

Покупателей такая ипотечная программа привлекает из-за низких ежемесячных платежей. Однако строительные компании рискуют: эскроу-счета пополняются медленно. Это может привести к росту стоимости строительства.

Почему она пользуются такой популярностью? Мы проводили сравнительный анализ, платеж на этапе строительства при транше в 30% – в три раза меньше стандартных условий. Юлия Мошкова, директор по ипотеке "Петербургская недвижимость" (Setl Group)

Специалистами отмечена еще одна причина роста популярности траншевой ипотеки – она не приводит к повышению стоимости квартиры, что утверждает Анжелика Альшаева, генеральный директор АН "КВС".

Отметим, что программа получила свое название ввиду выдачи банком ипотечного кредита двумя частями – траншами. Система предполагает выплату 30% от суммы кредита непосредственно в день сделки, а остальной части после того, как застройщик построит дом.

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