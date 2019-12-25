Святая месса о выборе нового папы Римского состоится 7 мая в Петербурге

Конклав начнётся в 19:00 в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии.

В среду, 7 мая, в Петербурге состоится торжественная католическая месса, посвящённая началу процедуры выбора нового Папы Римского. О проведении литургии проинформировал официальный Telegram-канал Северо-Западного региона Римско-католической архиепархии Матери Божией.

Конклав начнётся в 19:00 в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии. Ранее, в 18:45, запланировано традиционное майское богослужение.

Процедура выборов понтифика традиционно проводится в знаменитой Сикстинской капелле Ватикана. Всего коллегия кардиналов состоит из 252 иерархов, однако правом голоса обладают лишь 135 членов моложе 80 лет. Ежедневно проходят четыре раунда голосования, и для победы кандидату необходимо собрать две трети голосов присутствующих участников.

Традиционно итоговым знаком избрания нового главы Католической Церкви служит появление белого дыма над ватиканским дворцом, которое прекрасно видно с площади Святого Петра.

Франция не вмешивается в процесс избрания папы римского, заявил Барро.

Фото: Telegram / Католическая Церковь в России: Северо-Запад