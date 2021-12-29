Мертвого рыбака нашли на озере Чухонка в Колпинском парке

Как предполагают медики, у 63-летнего петербуржца произошел сердечный приступ.

Стало известно, что в Колпино в парке культуры и отдыха на территории озера Чухонка нашли труп рыбака, передает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранним утром 29 января сообщили СМП в полицию, что обнаружили труп неизвестного рыбака. Как предполагают медики, у 63-летнего петербуржца произошел сердечный приступ, когда он занимался подлёдной рыбалкой. Добавим, что СО ГСУ СК РФ района проводит проверку.

Ранее мы писали, что на Новоладожском канале рыбак провалился под лед. Мужчине помогли выбраться на берег специалисты поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга.

Фото: pexels