Мертвеца в сгоревшем доме во Всеволожске нашли спустя неделю после пожара

Неделю спустя во время разбора развалин пожарный нашел обгоревшее тело.

Специалисты пожарной службы спустя неделю после пожара нашли мертвеца в развалинах сгоревшего дома во Всеволожске. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пожар произошел ночью 13 октября на Западной улице. Возгорание потушили к тому моменту, как дом полностью выгорел. Согласно первоначальной информации, во время пожара не было пострадавших.

Неделю спустя во время разбора развалин пожарный нашел обгоревшее тело. Установить личность погибшего, а также пол и возраст на месте не смогли. Эксперты выяснят точную причину смерти человека.

Накануне полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге Renault на Ковалевской улице.

Фото: Piter.tv