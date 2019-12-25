Меркель: сделка ФРГ и США не устраняет все разногласия по "Северному потоку - 2"

В Берлине оценили подписанный с Вашингтоном документ касательно реализации проекта российского газопровода.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о том, что сделка ФРГ и США не устраняет все разногласия по "Северному потоку - 2". Об этом чиновница рассказала на пресс-конференции в Берлине. При этом глава правительства полагает, что вместе с Джо Байденом сделала хороший шаг вперед. Следующий шаг, по мнению спикера, должен сделать Конгресс.

Я думаю, что соглашение с правительством США не цементирует разногласия, но оно и не устраняет всех разногласий. Они остаются, и это мы видели вчера по реакции. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Вашингтон и Берлин определили основные критерии, которые позволят Киеву сохранить за собой статус транзитного государства российского газа. При этом страны не хотят, чтобы Москва использовала энергетические ресурсы как качестве "оружия" или давления на Украину. Меркель напомнила, что в России не раз говорили о том, что не намерены этого делать. Канцлер уточнила, что поймала РФ на слове.

Меркель выразила тревогу в связи с ростом числа заражений коронавирусом в ФРГ.

Фото: YouTube / faz