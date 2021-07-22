Число новых зараженных увеличивается по экспоненте.

Немецкий канцлер Ангела Меркель выразила тревогу в связи с ростом числа заражений коронавирусом в ФРГ. Об этом чиновница сообщила на пресс-конференции в Берлине. Глава правительства Германии объяснила, что в настоящее время количество новых пациентов по стране увеличивается по экспоненте. Меркель призвала сограждан соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.

Число заражений растет, это вызывающая беспокойство динамика. У нас снова рост по экспоненте. Ангела Меркель, канцлер Германии

По информации от Института вирусологии имени Роберта Коха, за последние сутки в ФРГ коронавирусом заразились 1 890 человек. Показатель новых пациентов ежедневно растет.

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Видео: YouTube / faz