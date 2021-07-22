Дмитрий Кулеба оценил совместный документ ФРГ и США по реализации газового проекта России.

Киев заявил, что у него "много вопросов" к заявлению ФРГ и США по "Северному потоку - 2". Об этом на совместной пресс-конференции с коллегой из Венгрии Петером Сийярто рассказал Дмитрий Кулеба. На Украине детально анализируют договоренности между Берлином и Вашингтоном по проекту реализации российского газопровода.

Имеется много вопросов к тому, как американо-германская договоренность способна уменьшить риски безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока - 2", будем разговаривать с США и Германией по этому вопросу. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В Киеве напомнили об официальной государственной позиции по "Северному потоку-2". Чиновник заявил, что строительство трубопровода в первую очередь связано с вопросом национальной энергетической безопасности страны. В МИД Украины надеются, что формулировки в документе ФРГ-США будут сильнее.

В Польше назвали сделку по "Северному потоку — 2" провалом дипломатии.

Видео: YouTube / in time Ukraine