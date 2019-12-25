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В Польше назвали сделку по "Северному потоку — 2" провалом дипломатии
Сегодня, 11:54
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В Польше назвали сделку по "Северному потоку — 2" провалом дипломатии

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Депутаты считают, что польская дипломатия проварилась в вопросе реализации проекта российского газопровода.

В Польше назвали сделку по "Северному потоку — 2" провалом дипломатии. Такое заявление в эфире местного телеканала сообщил депутат нижней палаты парламента (сейма) от оппозиционного движения Гражданская платформа Яцек Протас.

"Северный поток 2" угрожает энергетической безопасности Польши, а не только Украины. Возникает вопрос – где польская дипломатия. Мы не слышим о действиях вице-премьера, отвечающего за безопасность нашей страны, в том числе за энергетическую безопасность 

Яцек Протас, польский политик

Депутат напомнил, что президент Анджей Дуда прервал свой отпуск ради того, чтобы принять участие в церемонии открытия летней Олимпиады в Токио. Протас также "курьезно удивился", что глава МИД Польши Збигнев Рау  и дипломатические службы страны не знали о решении США и ФРГ вокруг важной для Варшавы проблемы с реализацией российского газопровода.

Посол Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по "Северному потоку - 2".

Фото: Pixabay.com

Теги: польша, северный поток-2, сейм, яцек протас
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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