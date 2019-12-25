Мэрия Москвы сообщила о наличии "ЭпиВакКороны" только для вторых инъекций

Препарат не хватит на всех желающих привиться.

Вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в Москве достаточно только для тех, кто уже получил первый компонент и делает вторую инъекцию. Такое заявление опубликовано на официальном сайте правительства российской столицы. Чиновники подчеркнули, что препарат остается недоступен для остальных желающих привиться им.

Полученный объем полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города. пресс-служба мэрии Москвы

Вирусолог рассказал о преимуществах "ЭпиВакКороны".

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