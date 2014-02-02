Вирусолог рассказал о преимуществах "ЭпиВакКороны"

Препарат подойдет для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом и разными иммунодефицитными заболеваниями.

Член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых назвал преимущества российского препарата от коронавируса "ЭпиВакКорона", который был разработан Центром "Вектор". Об этом пишет информационное агентство "РИА Новости".

Специалист подчеркнул, данная вакцина создана на пептидной платформе и не содержит живой вирус. Такие препараты отличаются безопасностью и низкой реактогенностью.

Безопасность этой вакцины и отсутствие побочных эффектов является серьезным преимуществом для стариков и людей с ослабленным иммунитетом и разными иммунодефицитными заболеваниями. Александр Хромых, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов

Напомним, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что несовершеннолетних следует вакцинировать от COVID-19 только с согласия их родителей. Однако остро обсуждать данную тему несвоевременно, так как пока на территории РФ нет зарегистрированной вакцины от коронавируса для несовершеннолетних. Сейчас Центр имени Гамалеи проводит исследования препарата "Спутник V" в данном ключе.

Ранее vедик рассказал, нужно ли сдавать тест на антитела до вакцинации.

Фото: epivakcorona.ru