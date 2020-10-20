Мэрия Москвы попробует следить за пассажирами через их смартфоны

Система будет функционировать в связке с уличными камерами видеонаблюдения.

Мэрия Москвы попробует следить за горожанами через их смартфоны, чтобы формировать карты пассажиропотока. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Центр организации дорожного движения Москвы разместил на сайте госзакупок соответствующий заказ. Его стоимость - 155,2 миллиона рублей.

На пешеходных стелах навигации и остановках общественного транспорта планируют установить 220 аппаратно-программных комплексов. Они должны собирать по Wi-Fi и Bluetooth MAC-адреса пользовательских устройств. При помощи этих данных система будет отслеживать движение пассажиров, а после составлять отчёт по движениям конкретного человека за день, неделю, месяц или год.

Система будет функционировать в связке с уличными камерами видеонаблюдения.

Ранее женщину и мальчика зажало в машине в ДТП на Луначарского. Их госпитализировали.

Видео: PiterTV