Планируется раздать более двух миллионов подарочных сертификатов.

Мэрия Москвы обещает "миллион призов" участникам голосования по поправкам. С 25 июня правительство города начнёт программу субсидирования потребительского спроса. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Предполагается, что гражданам, участвовавшим в голосовании по поправкам в Конституцию, будут выдавать сертификаты или купоны для оплаты товаров и услуг. Подобные программы стимулирования спроса и помощи бизнесу для выхода из рецессии, уверяет Немерюк, сейчас реализовываются во всём мире.

К акции подключилось около трёх тысяч магазинов. Получить сертификат или купон москвичи смогут через портал "Активный гражданин". Планируется раздать более двух миллионов подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги. Их можно будет использовать до 31 декабря 2020 года.

Ранее мы писали, что ЦИК гарантирует полный контроль голосования по Конституции на дому.

Видео: kremlin.ru