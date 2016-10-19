Мэрилина Мэнсона госпитализировали после падения декорации на концерте

Музыкант пытался забраться на стойку, однако уронил ее и упал сам.

На концерте в Нью-Йорке известный музыкант Мэрилин Мэнсон пострадал из-за падения декорации. Инцидент случился накануне, 30 сентября.

Он попытался забраться на стойку с двумя огромными пистолетами, однако упал с нее. Затем декорации свалились на пол на самого Мэнсона. В это время музыканты продолжали играть, пока не увидели, что артист не может встать.

Сразу после случившегося концерт закончился, а Мэнсона госпитализировали. Согласно информации различных источников, с музыкантов все будет в порядке. Тем не менее неизвестно, поменяется ли расписание концертов артиста после инцидента.

Видео: youtube.com / brenda kovalsky