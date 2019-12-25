Мэрилин Мэнсон снимется в хоррор-сериале по мотивам комикса Кинга

Певец появится в одном из эпизодов второго сезона "Калейдоскопа ужасов".

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон присоединится к актерскому составу хоррор-сериала "Калейдоскоп ужасов", снятого по мотивам комикса Стивена Кинга. Певец появится в одном из эпизодов второго сезона. Об этом сообщает NME.

"Калейдоскоп ужасов" – это антология, состоящая из нескольких рассказов. В центре сюжета жуткий упырь, который зачитывает разные зловещие истории о призраках, оборотнях, зомби, демонических игрушках и других сверхъестественных вещах. Все эти сказки в результате оживают.

Кого именно сыграет Мэрилин Мэнсон, пока не известно. Вместе с ним участие во втором сезоне примут еще несколько приглашенных актеров. В их числе Дениз Кросби ("Кладбище домашних животных"), Эли Лартер ("Пункт назначения 2"), Барбара Крэмптон ("Реаниматор") и др.

Ранее Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия".

Фото: Instagram / marilynmanson