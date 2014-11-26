Меры безопасности в школах обсудили в Ленобласти

На данный момент примерно в 880 образовательных организациях идёт проверка систем видеонаблюдения и пропускного режима, идут инструктажи и тренировки с персоналом.

В Ленинградской области прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба по вопросам уделили безопасности в школах. Главной темой стала работа с молодёжью и профилактика идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на комитет правопорядка и безопасности.

В заседании принял участие губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко. Он отметил, что к мероприятиям не стоит относиться формально, вместо этого стоит поработать над ошибками, и разобрать причины, по которым подростки совершают противоправные действия.

На данный момент примерно в 880 образовательных организациях идёт проверка систем видеонаблюдения и пропускного режима, идут инструктажи и тренировки с персоналом.

Добавим, что работы ведутся в рамках проекта "Ленинградская область – Территория безопасности", а также во время смен в Центре военно-патриотического воспитания "Авангард", в ходе акции "Ангелы Беслана" и цикла мероприятий "Разговоры о важном".

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Фото: Piter.TV