Архитектурный стандарт для соцобъектов разработали в Ленобласти

В том числе, стандарты коснутся региональных больниц, школ, поликлиник, детских садов, объектов соцобслуживания.

В Ленинградской области разработали единый стандарт для всех соцобъектов. Об этом сообщила пресс-служба строительного комитета региона со ссылкой на документ, утверждённый комитетом градостроительной политики.

В том числе, стандарты коснутся региональных больниц, школ, поликлиник, детских садов, объектов соцобслуживания. По ним будут изготавливаться цокольные элементы, а также фасады, окна, парапеты, кровля и инженерные системы. В ведомстве подчеркнули, что требования не коснутся архитектурных решений и будут скорее техническими.

Кроме того, были даны методологические рекомендации относительно уличного и фасадного освещения, ограждений для автомобилей, организации въездов на территорию, озеленения и доступности для маломобильных граждан.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прокуратура проверила детский сад с протечками.

Фото: строительный комитет Ленобласти