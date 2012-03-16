  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Архитектурный стандарт для соцобъектов разработали в Ленобласти
Сегодня, 14:42
122
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Архитектурный стандарт для соцобъектов разработали в Ленобласти

0 0

В том числе, стандарты коснутся региональных больниц, школ, поликлиник, детских садов, объектов соцобслуживания.

В Ленинградской области разработали единый стандарт для всех соцобъектов. Об этом сообщила пресс-служба строительного комитета региона со ссылкой на документ, утверждённый комитетом градостроительной политики.

В том числе, стандарты коснутся региональных больниц, школ, поликлиник, детских садов, объектов соцобслуживания. По ним будут изготавливаться цокольные элементы, а также фасады, окна, парапеты, кровля и инженерные системы. В ведомстве подчеркнули, что требования не коснутся архитектурных решений и будут скорее техническими.

Кроме того, были даны методологические рекомендации относительно уличного и фасадного освещения, ограждений для автомобилей, организации въездов на территорию, озеленения и доступности для маломобильных граждан.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прокуратура проверила детский сад с протечками.

Фото: строительный комитет Ленобласти

Теги: ленинградская область, социальные объекты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии