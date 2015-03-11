В Ленобласти прокуратура проверила детский сад с протечками

Прокуратура Ленобласти занялась проточкой в детском саду, где сейчас идет ремонт. В учреждении возникла угроза срыва посещения воспитанниками детского сада.

Лодейнопольской городской прокуратурой организована проверка в связи с протечкой кровли в ремонтируемом детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

По данным прокуратуры, к ним в ведомство поступила информация, что в ремонтируемом детском саду в Лодейном Поле протекает кровля.

В итоге было установлено, что из-за обильного выпадения осадков в Лодейном Поле и непринятия мер подрядчиком по укрытию кровли детского сада "Светлячок",ремонт которого ведется с апреля 2023 года, произошла протечка.

В ходе осмотра установлено, что протечка вызвана нарушениями технологии производства работ.

Ранее сообщалось, что в Шушарах сдали начальную школу с детским садом на 350 мест.

Фото: прокуратура Ленинградской области