В Ленобласти прокуратура проверила детский сад с протечками

Лодейнопольской городской прокуратурой организована проверка в связи с протечкой кровли в ремонтируемом детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
По данным прокуратуры, к ним в ведомство поступила информация, что в ремонтируемом детском саду в Лодейном Поле протекает кровля.
В итоге было установлено, что из-за обильного выпадения осадков в Лодейном Поле и непринятия мер подрядчиком по укрытию кровли детского сада "Светлячок",ремонт которого ведется с апреля 2023 года, произошла протечка.
В ходе осмотра установлено, что протечка вызвана нарушениями технологии производства работ.
Ранее сообщалось, что в Шушарах сдали начальную школу с детским садом на 350 мест.
Фото: прокуратура Ленинградской области
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