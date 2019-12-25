Машина получила сильные повреждения капота и переднего бампера.

В ночь на воскресенье, 19 июля, Mercedes влетел в трубопровод на Канонерском острове. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что машина получила сильные повреждения капота и переднего бампера. Несмотря на это очевидцы предполагают, что водитель не пострадал.

Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.

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Фото: vk.com/spb_today