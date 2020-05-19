На Маршала Захарова Mercedes на огромной скорости протаранил "Газель"

В результате ДТП пострадали два человека.

Вечером 18 мая в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Водитель Mercedes С180 не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с припаркованной на обочине "Газелью". Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло возле дома №12/2 на улице Маршала Захарова. Удар был такой силы, что "Газель" съехала с места, немного подпрыгнула, а затем наехала на припаркованный автомобиль "Фольксваген Транспортер" и переехала эвакуатор.

В результате аварии пострадали два человека. Водителя Mercedes госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина, которая сидела в иномарке, получила травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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Видео: Piter.TV