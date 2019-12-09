Мерц рассматривает СДПГ или "зеленых" как возможных партнеров по коалиции

Фридрих Мерц отказался сотрудничать с сотрудничать с "Альтернативой для Германии".

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц сейчас рассматривает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) или "зеленых" в качестве партийных возможных партнеров по коалиции после проведенных парламентских выборов в Бундестаг. Такое заявление депутат сделал в ходе выступления на телевизионных дебатах. Фридрих Мерц добавил, что блок ХДС/ХСС исключает любое сотрудничество с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). "

Мы не будем сотрудничать с АдГ. Есть очень много вещей, которые нас принципиально разделяют как в экономической, так и в миграционной политике. Я хочу добиться того, чтобы в стратегическом плане у нас было как минимум два варианта, а нужен был только один. Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры ФРГ

Фридрих Мерц заметил, что все остальное, по его словам, решают избиратели. У Фридриха Мерца в настоящее время есть большие сомнения относительно Свободной демократической партии Германии (СвДП). По его мнению, даже сами немецкие социал-демократы поняли, то, что они делали в стране, больше продолжаться не может. Он уверен, что член политической партии "зеленые" также поняли, что так продолжаться не может, а у ХДС/ХСС есть план по развитию ФРГ. Спикер призвал коллег отпустить тормоза и двигаться вперед. Дополнительно депутат не стал отвечать на вопрос о том, будет ли в случае создания коалиции в составе ХДС/ХСС с "зелеными" условием, чтобы кандидат от движения "зеленых" на пост канцлера ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек не входил в состав избранного првительства.

Напомним, что досрочные парламентские выборы в Германии запланированы на 23 февраля.

Зампред ХДС/ХСС намерен увеличить поставки Киеву при победе на выборах.

Фото и видео: YouTube / RTL News