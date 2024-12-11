Йохан Вадефуль рассказал о поддержке, которую немецкая фракция будет готова оказать Украине после прихода к власти.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в случае своей победы на предстоящих парламентских выборах в Германии планирует увеличить военные поставки для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал в ходе общения с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) вице-председатель немецкий оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль. Иностранный политик считал, что общается с руководителем офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Иностранный политик заметил, что вместе с коллегами выступал за то, чтобы действующая власть в Берлине сняла ограничения на те поставки вооружений, которые поставляются в ВСУ.

Но вы знаете, позиция канцлера Шольца другая. Политическая идея и политический шаг, который хочет сделать Мерц, заключается в том, чтобы мы вместе, вы и мы, заняли позицию, в которой мы ставим условие Путину, говоря ему: если вы не остановитесь, Германия изменит свою позицию и предоставит больше вооружений Украине. Йохан Вадефуль, политик ФРГ

Йохан Вадефуль пояснил, что при любом раскладе на поле боя реальные шаги со стороны Германии и фракции ХДС/ХСС будут сделаны не раньше мая 2025 года, если к власти придет новая коалиция.

В Германии заявили о невозможности направить военный контингент на Украину.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус