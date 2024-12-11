Йохан Вадефуль объяснил, что власти в Берлине боятся потерять доверие избирателей.

Берлин не может направить собственный воинский контингент на украинскую территорию. такое решени е практически невозможно из-за юридических процедур и политических условий. Соответствующее заявление сделал в ходе общения с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) вице-председатель немецкий оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль. Иностранный политик считал, что общается с руководителем офиса лидера киевского режима Андреем Ермаком.

Я думаю, что для Германии и также для других стран здесь, в Европе, немецкий военный контингент на Украине невозможен. В соответствии с конституцией Германии это очень сложная процедура. По закону мы практически не можем этого сделать. И политически также. Йохан Вадефуль, политик ФРГ

Йохан Вадефуль заметил, что Германия может поддержать Украину в финансовом плане, а также поставками натовского вооружения. Парламентарий уточнил, что подавляющее большинство в ФРг на стороне Украины. Однако власти не могут сказать своим людям о том, что отправляет бойцов для того, чтобы они, возможно, погибли там. В противном случае политики потеряют поддержку граждан.

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Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус