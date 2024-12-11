Маркус Райснер напомнил о бедственном положении ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы России успешно продвигаются вперед, пока у киевского режима остается все меньше времени для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала ZDF сделал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер. Иностранный аналитик подчеркнул, что ежедневно Москва занимает все больше территорий в рамках своей специальной военной операции.

Время играет на Россию, а Украину — поджимает. Украина проигрывает конфликт. Вопрос в том, будет ли то, о чем велись переговоры, в ущерб Украине и будет ли Европа иметь право голоса. Маркус Райснер, эксперт

Иностранный военнослужащий добавил, что те переговоры, за которые выступает как Кремль, так и Белый дом, будут тщательно подготовлены, однако невозможно быть уверенным в том, что Россия и США в реальности будут принимать во внимание европейские национальные интересы и будет ли вообще учтена позиция Украины.

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Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten