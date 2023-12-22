Маркус Райснер оценил количество артиллерии у ВС РФ и ВСУ на поле боя.

Российская армия в разы превосходит Вооруженные силы Украины по количеству боеприпасов, поэтому может добиться прорыва фронта на своей специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала NTV сделал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер. Иностранный аналитик подчеркнул, что Европейский союз так и не выполнил перед киевским режимом обещание о поставке ВСУ миллиона снарядов до конца прошлого года. Сейчас даже в Вашингтоне не способны помочь в этом вопросе, потому что вынуждены оставлять снаряды для израильской операции, проводимой в секторе Газа.

На отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем в день выстреливается около двух тысяч снарядов, а с российской стороны выстреливается около десяти тысяч. Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти. Маркус Райснер, эксперт

Офицер уверен в том, что российская армия может добиться прорыва на Украине. Маркус Райснер заметил, что Россия лишь наращивает численность собственных сил на указанной территории, а ВСУ нуждаются во всеобщей мобилизации населения для восполнения своих потерь в личном составе на поле боя.

"Метр за метром": полковник забил тревогу из-за хода России на Украине.

Фото и видео: YouTube / ntv Nachrichten