В Госдуме рассказали об ожиданиях Германии от поддержки Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России, но на самом деле ему нужно думать о том, как решать внутренние проблемы ФРГ. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в собственном аккаунте национального мессенджера MAX. Политический деятель заметил, что сейчас власти из Берлина делают граждан заложниками своего непрофессионализма и нехватки компетенций. Законодатель из Росси отмечает, что ранее об этом на протяжении четырех лет говорил американский экс-президент Джо Байден. При нем вашингтонская администрация работала над тем, чтобы "порвать экономику в клочья".

Санкции бумерангом ударили по их инициаторам. Экономика Германии стагнирует на протяжении 3 лет. Как следствие, ФРГ по ВВП по паритету покупательной способности с 4-го места в мире переместилась на 6-е. Россия же поднялась на 4-е место в мире, обогнав Германию, и стала самой крупной экономикой в Европе. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

В Государственной думе уверены, что немецкому канцлеру сейчас следует думать о том, как решать внутренние проблемы своего государства. Однако, если власти из Берлина займутся этим, то им точно придется выстраивать отношения с российским руководством. Вячеслав Володин указал на то, что пока Фридрих Мерц находится у власти в ФРГ, уже давно можно было понять, что победить военным путём ядерную державу просто невозможно. Кроме этого, пытаясь создать проблемы для Москвы, европейские политические элиты в реальности ударили по собственным национальным экономическим системам и истощили их. Депутат уточнил, что украденные у нашей страны деньги придется возвращать.

Фото: Friedrich Merz