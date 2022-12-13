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Мэр Воркуты Ярослав Шапошников собирается принять участие в СВО

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Чиновник публично объявил о своих планах уйти на СВО.

Руководитель администрации российского города Воркута Ярослав Шапошников пойдет служить в Вооруженные силы страны по контракту. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления на митинге, проведенном в поддержку специальной военной операции, который проводится в Заполярье. Спикер объяснил, что его решение поддержал глава Коми Владимир Уйба.

Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие – уже в качестве военнослужащего МО РФ. Вместе со мной из Воркуты поедет пять моих коллег. Решение принято осознанно. Победа будет за нами.

Ярослав Шапошников, глава Воркуты

Мэр Донецка рассказал, когда в город вернется мирная жизнь.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: воркута, мэр, сво, ярослав шапошников
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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