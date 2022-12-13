Мэр Воркуты Ярослав Шапошников собирается принять участие в СВО

Руководитель администрации российского города Воркута Ярослав Шапошников пойдет служить в Вооруженные силы страны по контракту. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления на митинге, проведенном в поддержку специальной военной операции, который проводится в Заполярье. Спикер объяснил, что его решение поддержал глава Коми Владимир Уйба.
Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие – уже в качестве военнослужащего МО РФ. Вместе со мной из Воркуты поедет пять моих коллег. Решение принято осознанно. Победа будет за нами.
Ярослав Шапошников, глава Воркуты
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Фото и видео: Telegram / На видео видно
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