Мэр Донецка рассказал, когда в город вернется мирная жизнь

Он подчеркнул, что в военный период "шутить и петь песни не запрещается".

Мэр Донецка Алексей Кулезмин рассказал, когда в город вернется мирная жизнь. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам Кулемзина, мирная жизнь вернется в Донецк до нового года. Он отметил, что никто не знает, до какого именно нового года. Также мэр города подчеркнул, что в военный период "шутить и петь песни не запрещается".

Ранее мэр Донецка заявил, что сейчас в городе живут около 600 тысяч человек.

Видео: Telegram / РИА Новости