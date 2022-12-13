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Мэр Донецка рассказал, когда в город вернется мирная жизнь

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Он подчеркнул, что в военный период "шутить и петь песни не запрещается".

Мэр Донецка Алексей Кулезмин рассказал, когда в город вернется мирная жизнь. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам Кулемзина, мирная жизнь вернется в Донецк до нового года. Он отметил, что никто не знает, до какого именно нового года. Также мэр города подчеркнул, что в военный период "шутить и петь песни не запрещается".

Ранее мэр Донецка заявил, что сейчас в городе живут около 600 тысяч человек.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: алексей кулемзин, донецк, мир, мэр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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