Мэр Донецка заявил, что сейчас в городе живут около 600 тысяч человек

По его словам, до 2014 года население Донецка достигало почти миллиона человек.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что сейчас в городе живут около 600 тысяч человек. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам Кулемзина, до 2014 года население Донецка достигало почти миллиона человек. Он отметил, что точную численность населения могла бы дать перепись. Глава города отметил, что информация про 600 тысяч человек носит условный характер.

Также Кулемзин добавил, что город продолжает жить даже под обстрелами, однако время от времени численность населения Донецка растет или снижается.

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Видео: Telegram / РИА Новости