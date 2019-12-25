Мэр Тамбова Наталия Макаревич подала в отставку

Наталия Макаревич ушла с должности по собственному желанию.

Мэр Тамбова подала в отставку Наталия Макаревич подала в отставку. Чиновница возглавила региональную администрацию чуть более года назад. О своем решении женщина объявила на заседании местной городской думы седьмого созыва.

Обращаюсь с заявлением о сложении полномочий главы города и спасибо за работу Наталия Макаревич, мэр Тамбова

Напомним, что в пятницу депутаты городской думы единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Макаревич со 2 ноября. В Тамбове также одобрили кандидатуру Максима Косенкова на должность первого заместителя главы администрации. После этого депутаты возложили на чиновника полномочия главы региона. Он будет исполнять обязанности с 2 ноября од момента избрания мэра на конкурсной основе.

Напомним, что Максим Косенков уже был главой Тамбова. Он управлял городом в 2005-2008 годах.

В Тамбове на пробежке скончалась 25-летняя чемпионка области по легкой атлетике.

Фото: Piter.tv