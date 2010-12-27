В Тамбове на пробежке скончалась 25-летняя чемпионка области по легкой атлетике

Девушка упала в траву и больше не встала. Федерация легкой атлетики Тамбовской области скорбит и выражает соболезнования родным и близким Маргариты Плавуновой.

В Тамбовской области ушла из жизни 25-летняя легкоатлетка.

Маргарита Плавунова серьезно и давно занималась бегом. Она является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Девушка неоднократно становилась чемпионкой по бегу Тамбовской области. Участвовала и в общероссийских соревнованиях. Накануне, 19 августа, девушка вышла на пробежку и упала в траву, где ее и нашли без признаков жизни.

Федерация легкой атлетики Тамбовской области скорбит и выражает соболезнования родным и близким Маргариты Плавуновой.

Фото: ВК, Маргарита Плавунова